Greta Beccaglia palpeggiata, la compagna di Andrea Serrani: 'Non è un molestatore ma un simpatico burlone' (Di giovedì 2 dicembre 2021) 'Un simpatico burlone ', con queste parole Natascia Bigelli, compagna di Andrea Serrani, il tifoso dell'Empoli che ha palpeggiato in diretta la giornalista Greta Beccaglia , definisce il suo uomo in ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 dicembre 2021) 'Un', con queste parole Natascia Bigelli,di, il tifoso dell'Empoli che ha palpeggiato in diretta la giornalista, definisce il suo uomo in ...

