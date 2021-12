Benjamin Clementine | chi è il cantautore ospite di X-Factor

Leggi su ck12

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Questa sera andrà in onda la semifinale di X-2021 e, tra gli ospiti speciali che duetteranno con i partecipanti della gara, ci sarà. Oggi, 2 dicembre, andrà in onda la semifinale di X-2021 questa sera su Sky Uno. I cinque sfidanti rimasti in gara si esibiranno con degli ospiti speciali nella manche duetti. (screenshot video)è un, musicista e poeta britannico e canterà insieme al partecipante Fellow.: biografia dell’artistaè nato il 7 dicembre 1988 a Crystal Palace, quartiere residenziale nel sud di Londra. In seguito, è cresciuto con la famiglia nella parte nord della città, a ...