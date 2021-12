Ballando con le stelle, Mietta torna a parlare del vaccino: “Mi ha turbato parecchio” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nelle settimane precedenti, Mietta ha subito numerose critiche a causa del suo stato vaccinale. La decisione di non sottoporsi a immunizzazione, infatti, ha scatenato numerosi pareri contrastanti. In molti ritengono che la cantante abbia commesso un errore e che sia di cattivo esempio al resto della popolazione. E stata Selvaggia Lucarelli a sollevare l’argomento durante una diretta di Ballando con le stelle con la seguente domanda: “Hai fatto il vaccino?” L’artista ha deciso di spiegare le motivazioni che l’hanno spinta a preferire il tampone al vaccino. Ecco cosa ha detto! Potrebbe interessarti: Blanca, la nuova fiction di Rai 1 con protagonista Maria Chiara Giannetta Mietta teme lo shock anafilattico La cantante ha ammesso di essere molto intimorita dal ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nelle settimane precedenti,ha subito numerose critiche a causa del suo stato vaccinale. La decisione di non sottoporsi a immunizzazione, infatti, ha scatenato numerosi pareri contrastanti. In molti ritengono che la cantante abbia commesso un errore e che sia di cattivo esempio al resto della popolazione. E stata Selvaggia Lucarelli a sollevare l’argomento durante una diretta dicon lecon la seguente domanda: “Hai fatto il?” L’artista ha deciso di spiegare le motivazioni che l’hanno spinta a preferire il tampone al. Ecco cosa ha detto! Potrebbe interessarti: Blanca, la nuova fiction di Rai 1 con protagonista Maria Chiara Giannettateme lo shock anafilattico La cantante ha ammesso di essere molto intimorita dal ...

