Aspettando la carta Ronaldo ecco cosa rischia la Juve, bufera sul web (Di giovedì 2 dicembre 2021) Secondo la Gazzetta può trattarsi di un accordo di buonuscita o sugli stipendi dilazionati della primavera 2020, ai magistrati interessa vedere come è stata registrata a bilancio . Se non arriverà ... Leggi su sport.virgilio (Di giovedì 2 dicembre 2021) Secondo la Gazzetta può trattarsi di un accordo di buonuscita o sugli stipendi dilazionati della primavera 2020, ai magistrati interessa vedere come è stata registrata a bilancio . Se non arriverà ...

Advertising

gelindo14559720 : RT @Falena57017135: Merdose puttanelle succhiacazzi, sto ancora aspettando che i vostri soldi vengano caricati sulla carta della mia amica… - Falena57017135 : Merdose puttanelle succhiacazzi, sto ancora aspettando che i vostri soldi vengano caricati sulla carta della mia a… - gentalynbeta : aspettando con ansia venerdì per infossarmi per bene con le ultime puntate della casa di carta - xsheeranscarss : Aspettando i soldi sulla carta per ricaricare l'abbonamento dei mezzi per poter uscire e recarmi in libreria - svrcastjca : attualmente vivo solo aspettando la seconda parte dell'ultima stagione della casa di carta -