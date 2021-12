Tv: Giordano 'fake', 'Fazio condurrà mio programma', web ci crede e Fazio va in tendenza (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Come vi avevo annunciato 'Fuori dal Coro' viene sospeso per un mese e non sarò più io a condurlo ma Fabio Fazio che passerà a Mediaset. Si sa, chi dice la verità ne paga le conseguenze". E' bastata la diffusione virale di una foto 'fake' di Mario Giordano, con una frase 'firmata' dal giornalista che annunciava il passaggio di testimone con il collega Fabio Fazio, a scatenare una tempesta di post da parte di utenti che hanno preso sul serio l'annuncio, facendo balzare #Fazio in tendenza su Twitter. Decine i commenti degli internauti, stupiti e sconcertati dalla 'notizia'. Ritengo ingiusta la sospensione del programma #Fuoridalcoro per mettere a tacere il presentatore ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Come vi avevo annunciato 'Fuori dal Coro' viene sospeso per un mese e non sarò più io a condurlo ma Fabioche passerà a Mediaset. Si sa, chi dice la verità ne paga le conseguenze". E' bastata la diffusione virale di una foto '' di Mario, con una frase 'firmata' dal giornalista che annunciava il passaggio di testimone con il collega Fabio, a scatenare una tempesta di post da parte di utenti che hanno preso sul serio l'annuncio, facendo balzare #insu Twitter. Decine i commenti degli internauti, stupiti e sconcertati dalla 'notizia'. Ritengo ingiusta la sospensione del#Fuoridalcoro per mettere a tacere il presentatore ...

TV7Benevento : Tv: Giordano 'fake', 'Fazio condurrà mio programma', web ci crede e Fazio va in tendenza... - Liberoarbitrio : RT @ProfCampagna: Se credono che Mario Giordano verrà sostituito da Fabio Fazio per la conduzione di #Fuoridalcoro, vuol dire che possono a… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Se credono che Mario Giordano verrà sostituito da Fabio Fazio per la conduzione di #Fuoridalcoro, vuol dire che possono a… - Quirogiallo : @FrancescoSaro @mariogiordano5 E' una fake per dementi. Ma in fondo se lei guarda Giordano su rete 4... - Quirogiallo : @g_natale_maria E' una fake per dementi. Ma in fondo se lei guarda Giordano su rete 4... -