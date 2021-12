Tennistavolo paralimpico | a Parigi 2024 i doppi sostituiranno le gare a squadre

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Cambio di programma per il: anon ci saranno più le, che saranno sostituite dai, maschile, femminile e misto. La decisione è arrivata oggi dall’IPC, il ComitatoInternazionale. Ci saranno quattro classi per imaschile e femminile e due per il misto, per un totale di 10 titoli, così come 10 erano le prove a. I titoli saranno equamente distribuiti tra atleti in carrozzina ed atleti in piedi, ma sono esclusi daigli atleti di classe 11, con disabilità intellettiva-relazionale. Nelo maschile ci saranno la classe MW4 (in carrozzina), MW8 (in carrozzina), MS14 (in piedi) e MS18 (in piedi), mentre ...