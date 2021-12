Tegola per il Tottenham, Romero out fino a febbraio per infortunio (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tegola per il Tottenham di Antonio Conte, che perde il difensore Cristian Romero per il resto del 2021. Lo stesso tecnico italiano ha annunciato in conferenza stampa che il difensore argentino, arrivato dall’Atalanta, ha subito un “gravissimo infortunio” ai tendini del ginocchio con la selezione argentina il 17 novembre. “Non giocherà più nel 2021. Tornerà a gennaio o a febbraio”, ha detto Conte a proposito del 23enne Romero. Leggi su footdata (Di mercoledì 1 dicembre 2021)per ildi Antonio Conte, che perde il difensore Cristianper il resto del 2021. Lo stesso tecnico italiano ha annunciato in conferenza stampa che il difensore argentino, arrivato dall’Atalanta, ha subito un “gravissimo” ai tendini del ginocchio con la selezione argentina il 17 novembre. “Non giocherà più nel 2021. Tornerà a gennaio o a”, ha detto Conte a proposito del 23enne

