Molestie a Greta Beccaglia, per la Procura è violenza sessuale (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Caso Greta Beccaglia, la Procura di Firenze ha formalizzato l’accusa di violenza sessuale a carico dei due tifosi della Fiorentina denunciati dalla Questura per le Molestie alla giornalista avvenute sabato 27 novembre mentre era in diretta collegata con lo studio di Toscana Tv dopo la partita Empoli – Fiorentina all’esterno dello stadio empolese ‘Castellani’. Lunedì scorso la giornalista ha presentato in Questura la querela per denunciare i due molestatori che l’avevano palpeggiata nelle parti intime. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Caso, ladi Firenze ha formalizzato l’accusa dia carico dei due tifosi della Fiorentina denunciati dalla Questura per lealla giornalista avvenute sabato 27 novembre mentre era in diretta collegata con lo studio di Toscana Tv dopo la partita Empoli – Fiorentina all’esterno dello stadio empolese ‘Castellani’. Lunedì scorso la giornalista ha presentato in Questura la querela per denunciare i due molestatori che l’avevano palpeggiata nelle parti intime. L'articolo proviene da Italia Sera.

