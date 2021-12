L'Inter batte lo Spezia: 2-0 e terza vittoria di fila. Roma ko a Bologna (e perde Abraham) (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Decima vittoria in stagione dell'Inter, la terza di fila: gli uomini di Simone Inzaghi battono 2-0 lo Spezia a San Siro con le reti di Gagliardini e di Lautaro Martinez su calcio di rigore e si prendono altri tre punti fondamentali nella rincorsa al primo posto in classifica. Si complica invece la corsa salvezza per lo Spezia: i liguri sono fermi a quota 11 punti dopo 15 partite: già col Sassuolo servirà una reazione immediata. Thiago Motta prova a cambiare qualcosa rispetto alla sconfitta col Bologna, nei primi 30 minuti la squadra di Simone Inzaghi fa fatica a trovare varchi. Correa e Lautaro provano ad abbattere il muro dello Spezia con le conclusioni dal limite senza però trovare fortuna. Non bastano nemmeno le giocate dalla corsia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Decimain stagione dell', ladi: gli uomini di Simone Inzaghi battono 2-0 loa San Siro con le reti di Gagliardini e di Lautaro Martinez su calcio di rigore e si prendono altri tre punti fondamentali nella rincorsa al primo posto in classifica. Si complica invece la corsa salvezza per lo: i liguri sono fermi a quota 11 punti dopo 15 partite: già col Sassuolo servirà una reazione immediata. Thiago Motta prova a cambiare qualcosa rispetto alla sconfitta col, nei primi 30 minuti la squadra di Simone Inzaghi fa fatica a trovare varchi. Correa e Lautaro provano ad abre il muro dellocon le conclusioni dal limite senza però trovare fortuna. Non bastano nemmeno le giocate dalla corsia ...

