Inter, Inzaghi: «Le assenze non sono un problema per noi» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro lo Spezia: le sue dichiarazioni Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Inter-Spezia: le sue dichiarazioni FORMAZIONE – «Ho la fortuna di avere una rosa di professionisti che si allenano bene, oggi siamo in emergenze in difesa, giocherà gente che si allena bene» BASTONI – «Non sarà disponibile, stanotte ha avuto una gastroenterite che non lo ha reso disponibile. Abbiamo fuori quasi tutti ma non c'è nessun problema» L'articolo proviene da Calcio News 24.

