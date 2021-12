Ancora un infortunio per il Napoli, Fabián costretto ad uscire (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Preoccupazione in casa Napoli anche per il centrocampista autore della rete del vantaggio Fabian Ruiz. Lo spagnolo abbandona il campo zoppicando, manifestando un problema alla parte alta dell'adduttore destro, vicino all'inguine. Al suo posto entra in campo Politano, recuperato proprio in questa partita a seguito della guarigione da Covid-19. In contemporanea esce dal campo anche Dries Mertens per fare spazio a Petagna. Spalletti sposta Lozano sulla fascia destra e abbassa Elmas di fianco a Lobotka a centrocampo. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Preoccupazione in casaanche per il centrocampista autore della rete del vantaggio Fabian Ruiz. Lo spagnolo abbandona il campo zoppicando, manifestando un problema alla parte alta dell'adduttore destro, vicino all'inguine. Al suo posto entra in campo Politano, recuperato proprio in questa partita a seguito della guarigione da Covid-19. In contemporanea esce dal campo anche Dries Mertens per fare spazio a Petagna. Spalletti sposta Lozano sulla fascia destra e abbassa Elmas di fianco a Lobotka a centrocampo.

