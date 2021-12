Al via la campagna 'Ipoglicemia, non farti sorprendere' (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1 dic. - Conoscono il valore minimo di zucchero nel sangue, al di sotto del quale si parla di Ipoglicemia (70 mg/dL), ma quasi la metà lo controlla solo saltuariamente o addirittura mai prima di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1 dic. - Conoscono il valore minimo di zucchero nel sangue, al di sotto del quale si parla di(70 mg/dL), ma quasi la metà lo controlla solo saltuariamente o addirittura mai prima di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | 'La situazione è sotto controllo, siamo nella situazione migliore in Europa grazie alla campagna vaccinal… - nbisogni : Moratoria sui brevetti, una campagna da sostenere - StraNotizie : Al via la campagna 'Ipoglicemia, non farti sorprendere' - lifestyleblogit : Al via la campagna 'Ipoglicemia, non farti sorprendere' - - TV7Benevento : Al via la campagna 'Ipoglicemia, non farti sorprendere'... -