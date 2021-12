The Witcher 2: un video riepiloga la storia di Geralt e Yennefer (Di martedì 30 novembre 2021) Netflix ha condiviso un nuovo video promozionale di The Witcher 2 che riepiloga la storia di Geralt e Yennefer. The Witcher 2 debutterà su Netflix il 17 dicembre e un nuovo video condiviso online riepiloga la storia di Geralt e Yennefer, personaggi affidati a Henry Cavill e all'attrice Anya Chalotra. Nel filmato si può quindi vedere il passato drammatico della ragazza, la sua trasformazione e l'incontro con il cacciatore di mostri che dà il via a un rapporto davvero complesso. Nella seconda stagione di The Witcher, i due personaggi interpretati da Henry Cavill e Freya Allan arriveranno nella "casa" di Geralt, dove la ragazza verrà addestrata nel ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 novembre 2021) Netflix ha condiviso un nuovopromozionale di The2 cheladi. The2 debutterà su Netflix il 17 dicembre e un nuovocondiviso onlineladi, personaggi affidati a Henry Cavill e all'attrice Anya Chalotra. Nel filmato si può quindi vedere il passato drammatico della ragazza, la sua trasformazione e l'incontro con il cacciatore di mostri che dà il via a un rapporto davvero complesso. Nella seconda stagione di The, i due personaggi interpretati da Henry Cavill e Freya Allan arriveranno nella "casa" di, dove la ragazza verrà addestrata nel ...

Advertising

NetflixIT : Pronti a scartare i nostri regali di Natale? ?? A dicembre arrivano l’ultimo capitolo de La Casa di Carta, il nuovo… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Witcher 2: un video riepiloga la storia di Geralt e Yennefer - JustNerd_IT : #Netflix svela le uscite di dicembre 2021: arrivano The Witcher 2, Cobra Kai 4, Joker e Kemono Jihen - Leggi l'arti… - marco_vov : @0rdnasselaM Se non lo hai visto 'Strappare lungo I bordi' in un'oretta e mezza lo finisci,se no 'The Witcher',come… - JustNerd_IT : The Witcher 2: online il nuovo trailer della seconda stagione - Leggi l'articolo completo su:… -