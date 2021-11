Squid Game in Italiano! Netflix rilascia finalmente il doppiaggio (Di martedì 30 novembre 2021) La serie Netflix che in questo periodo sta spopolando nel mondo, Squid Game, è stata finalmente tradotta anche in italiano. Dato il grande successo ottenuto, l’azienda ha deciso di provvedere a dare luogo anche ad una versione tradotta in lingua nazionale. La decisione di tradurre Squid Game in italiano Gli appassionati di serie tv intriganti, piene di colpi di scena e un po’ crude saranno felicissimi di scoprire che Squid Game è stato tradotto anche in italiano. Inizialmente, la serie coreana era presente solo in lingua originare, in inglese, spagnolo, francese e tedesco. Gli italiani, inizialmente, hanno dovuto accontentarsi di seguirla mediante i sottotitoli Ad ogni modo, questo “problema” è stato risolto. Netflix, infatti, ha ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 30 novembre 2021) La serieche in questo periodo sta spopolando nel mondo,, è statatradotta anche in italiano. Dato il grande successo ottenuto, l’azienda ha deciso di provvedere a dare luogo anche ad una versione tradotta in lingua nazionale. La decisione di tradurrein italiano Gli appassionati di serie tv intriganti, piene di colpi di scena e un po’ crude saranno felicissimi di scoprire cheè stato tradotto anche in italiano. Inizialmente, la serie coreana era presente solo in lingua originare, in inglese, spagnolo, francese e tedesco. Gli italiani, inizialmente, hanno dovuto accontentarsi di seguirla mediante i sottotitoli Ad ogni modo, questo “problema” è stato risolto., infatti, ha ...

Advertising

CB_Ignoranza : Oggi in Turchia si è giocata Galatasaray-Fenerbahçe. Oltre a svariate ammonizioni, un paio di rossi e delle risse,… - HuffPostItalia : 'Strappare lungo i bordi' è già la serie Netflix più vista in Italia. Ha anche superato Squid Game - HuffPostItalia : Studente condannato a morte in Corea del Nord: aveva importato una copia di Squid Game - ryuqvaza : Io capisco che Squid Game faccia parte del genere dei giochi di sopravvivenza e che abbiano un sacco di prodotti di… - vitadij : Tengo i demoni in capa ma niente sdrogo e niente Squid Game. -