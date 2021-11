L'Ue ritira le linee guida sul linguaggio dopo le polemiche: "Non adeguate" (Di martedì 30 novembre 2021) L'Ue ritira le linee guida sul linguaggio finite al centro delle polemiche soprattutto per i riferimenti al Natale . "L'iniziativa delle linee guida aveva lo scopo di illustrare la diversità della ... Leggi su quotidiano (Di martedì 30 novembre 2021) L'Uelesulfinite al centro dellesoprattutto per i riferimenti al Natale . "L'iniziativa delleaveva lo scopo di illustrare la diversità della ...

RobTallei : La Commissione europea ritira le linee guida sulla comunicazione inclusiva: 'Non è un documento maturo e non soddis… - Antonio_Tajani : Grazie anche all'azione di @forza_italia, la Commissione europea ritira le linee guida sul linguaggio inclusivo che… - repubblica : La Commissione europea ritira le linee guida sul linguaggio inclusivo con i riferimenti al Natale come parola da ev… - DreamescapePs : RT @LaStampa: Dopo le polemiche la Commissione Ue ritira le linee guida sul linguaggio inclusivo con i riferimenti al Natale - giuliog : RT @eziomauro: La Commissione europea ritira le linee guida sul linguaggio inclusivo con i riferimenti al Natale -