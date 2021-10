Wanda Nara ha fatto pedinare Mauro Icardi dopo la scoperta di una chat con la Suarez (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La possibile fine storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi sta facendo discutere molto il gossip, e in Argentina pubblico diviso tra chi pensa si riappacificheranno e chi paventa un divorzio da 60 milioni di euro. In Argentina non si parla d’altro. La rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi tiene banco nelle trasmissioni Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La possibile fine storia d’amore trasta facendo discutere molto il gossip, e in Argentina pubblico diviso tra chi pensa si riappacificheranno e chi paventa un divorzio da 60 milioni di euro. In Argentina non si parla d’altro. La rottura tratiene banco nelle trasmissioni

Advertising

Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - TuttoMercatoWeb : Clamoroso dall'Argentina: Icardi minaccia di lasciare il PSG se Wanda Nara non torna con lui - sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - qn_giorno : #WandaNara e #MauroIcardi, pace fatta? 'Grazie di credere ancora nella nostra famiglia' - pelutzio : RT @Affaritaliani: Icardi e Wanda Nara di nuovo insieme? Il post su Instagram di Mauro: 'Ti amo' -