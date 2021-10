Temptation Island: ex tentatore pentito del programma? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Alessandro Graziani è stato uno dei tentatori più discussi di Temptation Island, soprattutto per la liasion nata con Serena Enardu. Oggi, però, il pallavolista ha messo da parte quel periodo della sua vita, voltando pagine grazie alla sua nuova fiamma, di cui è innamoratissimo! Alessandro Graziani si è fatto notare dal pubblico grazie alla sua partecipazione a Temptation Island Vip, programma in cui ha vestito i panni di tentatore ed è diventato molto intimo con Serena Enardu. Della conoscenza dei due si è molto discusso, soprattutto perché la donna, che aveva preso parte al reality con Pago, sembrava aver continuato a frequentare il giovane anche una volta uscita dal reality. Oggi, però, Alessandro è felicemente fidanzato (e non con l’ex di Pago)! “Mi sono fidanzato con Letizia ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Alessandro Graziani è stato uno dei tentatori più discussi di, soprattutto per la liasion nata con Serena Enardu. Oggi, però, il pallavolista ha messo da parte quel periodo della sua vita, voltando pagine grazie alla sua nuova fiamma, di cui è innamoratissimo! Alessandro Graziani si è fatto notare dal pubblico grazie alla sua partecipazione aVip,in cui ha vestito i panni died è diventato molto intimo con Serena Enardu. Della conoscenza dei due si è molto discusso, soprattutto perché la donna, che aveva preso parte al reality con Pago, sembrava aver continuato a frequentare il giovane anche una volta uscita dal reality. Oggi, però, Alessandro è felicemente fidanzato (e non con l’ex di Pago)! “Mi sono fidanzato con Letizia ...

