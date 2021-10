Strage a Damasco | la Siria dimenticata non trova pace

Advertising

ANSA_med : Siria: Iacomini (Unicef), continua la strage di bambini. In agguato a sud Idlib. A Damasco bombe a bus esercito, 14… -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Damasco

Globalist.it

Siria, unariaccende i riflettori su un Paese dimenticato, Un Paese in macerie, un popolo ridotto ad una moltitudine di profughi, dopo oltre dieci anni di guerra. Guerra civile, guerra per ...E' una": lo dichiara Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia. "Stamattina presto inoltre un autobus è stato attaccato nella capitale. Mentre l'attacco è avvenuto, in una strada ...Siria, una strage a Damasco riaccende i riflettori su un Paese dimenticato, Un Paese in macerie, un popolo ridotto ad una moltitudine di profughi, dopo oltre dieci anni di guerra. Guerra civile, guerr ...Attentato Siria oggi – Mercoledì 20 ottobre 2021. È di 13 morti e tre feriti il bilancio di un “attacco terroristico” a Damasco. A dare la notizia l’agenzia di stampa ufficiale Sana, che ha parlato di ...