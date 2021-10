Stadia Premiere Edition: invio in corso dei codici per riscattare la promo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Da qualche ora Google ha iniziato ad inviare i codici per riscattare la Stadia Premiere Edition, regalata a chi ha acquistato o pre-ordinato un gioco da almeno 59.99€ entro i termini stabiliti. Potete quindi controllare la vostra mail e se avete ricevuto il messaggio da Google vi basterà cliccare sul link contenuto per essere reindirizzati al carrello. Lì vedrete la Stadia Premiere Edition, scontata del 100%, e potrete confermare l’acquisto gratuito. Anche la spedizione dovrebbe essere gratuita, anche se nelle condizioni non era stato garantito. C’è da dire però che noi ci troviamo in Toscana e magari un piccolo supplemento potrebbe essere applicato a chi vive sulle isole o in zone particolari. Anche in questo caso sarebbe comunque una spesa ... Leggi su g-stadia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Da qualche ora Google ha iniziato ad inviare iperla, regalata a chi ha acquistato o pre-ordinato un gioco da almeno 59.99€ entro i termini stabiliti. Potete quindi controllare la vostra mail e se avete ricevuto il messaggio da Google vi basterà cliccare sul link contenuto per essere reindirizzati al carrello. Lì vedrete la, scontata del 100%, e potrete confermare l’acquisto gratuito. Anche la spedizione dovrebbe essere gratuita, anche se nelle condizioni non era stato garantito. C’è da dire però che noi ci troviamo in Toscana e magari un piccolo supplemento potrebbe essere applicato a chi vive sulle isole o in zone particolari. Anche in questo caso sarebbe comunque una spesa ...

