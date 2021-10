“Riposa in pace”. Baglioni travolto dal dolore: una morte che lascia un grande vuoto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Claudio Baglioni saluta il caro amico che ha fatto molto per lui così come per tanti altri artisti italiani: il post commosso del cantautore Su Instagram il doloroso saluto del cantante romano che ricorda l’uomo che ha fatto tanto per la sua carriera, segnandola positivamente. Se Claudio Baglioni ha “combinato qualcosa di buono” lo deve ad Antonio Coggio, Tonino, come lo chiama nel post che ha scritto su Instagram con il quale commemora la scomparsa dell’amico e compositore. “Addio caro Tonino. Attraverso me, ti saluta e ti abbraccia un’ultima volta, quel ragazzo non ancora diciottenne in cui credesti subito e che accogliesti nella tua piccola famiglia e nella tua grande amicizia. Se, in tutto questo tempo ho combinato qualcosa di buono, il primo complice sei stato tu. Te ne sarò sempre grato”. Coggio è scomparso a 82 anni ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Claudiosaluta il caro amico che ha fatto molto per lui così come per tanti altri artisti italiani: il post commosso del cantautore Su Instagram il doloroso saluto del cantante romano che ricorda l’uomo che ha fatto tanto per la sua carriera, segnandola positivamente. Se Claudioha “combinato qualcosa di buono” lo deve ad Antonio Coggio, Tonino, come lo chiama nel post che ha scritto su Instagram con il quale commemora la scomparsa dell’amico e compositore. “Addio caro Tonino. Attraverso me, ti saluta e ti abbraccia un’ultima volta, quel ragazzo non ancora diciottenne in cui credesti subito e che accogliesti nella tua piccola famiglia e nella tuaamicizia. Se, in tutto questo tempo ho combinato qualcosa di buono, il primo complice sei stato tu. Te ne sarò sempre grato”. Coggio è scomparso a 82 anni ...

