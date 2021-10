Reddito cittadinanza, Grillo: “Riforma sociale tra più importanti storia repubblicana” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Il Reddito di cittadinanza è una delle riforme sociali più importanti della storia della nostra repubblica”. Lo scrive il fondatore del M5s, Beppe Grillo, difendendo su Twitter la misura di sostegno contro la povertà voluta dal movimento. “Proviamo quindi a ‘far di conto'”, sul Reddito di cittadinanza scrive sul suo blog “Giuseppe rag. Grillo” partendo dai dati Inps aggiornati agosto 2021 che “ci raccontano che sono 1,36 milioni i nuclei beneficiari, per oltre 3 milioni di persone, con un importo medio di 546 euro, in particolare. Prevalgono i nuclei composti da tre e quattro persone, rispettivamente 646mila e 673mila. I nuclei con minori sono quasi 443mila, con un numero di persone coinvolte di oltre 1,64 milioni, mentre i nuclei con disabili sono ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Ildiè una delle riforme sociali piùdelladella nostra repubblica”. Lo scrive il fondatore del M5s, Beppe, difendendo su Twitter la misura di sostegno contro la povertà voluta dal movimento. “Proviamo quindi a ‘far di conto'”, suldiscrive sul suo blog “Giuseppe rag.” partendo dai dati Inps aggiornati agosto 2021 che “ci raccontano che sono 1,36 milioni i nuclei beneficiari, per oltre 3 milioni di persone, con un importo medio di 546 euro, in particolare. Prevalgono i nuclei composti da tre e quattro persone, rispettivamente 646mila e 673mila. I nuclei con minori sono quasi 443mila, con un numero di persone coinvolte di oltre 1,64 milioni, mentre i nuclei con disabili sono ...

