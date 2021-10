Pochi No-Vax, 80% di vaccini. "Il primato della Spagna una reazione alla dittatura franchista" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Niente Green Pass, Pochi No Vax, tanta fiducia nella sanità come reazione agli anni del franchismo: la Spagna, tra i campioni della vaccinazione in Europa, è un vero e proprio unicum. Ormai quasi l?80% dei cittadini del Paese iberico ha ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid e il 78,2% ha completato l’immunizzazione. D’altronde, già a gennaio 2021, una ricerca dell’Imperial College of London aveva sottolineato che ben il 79% degli spagnoli aveva fiducia nei confronti dei vaccini. Gli americani si fermavano al 62%, i francesi al 56%, i giapponesi al 47%. Ma le cose non sono andate sempre bene. Insieme all’Italia, la Spagna è stato uno dei territori più colpiti dalle prime ondate di Covid-19 in Europa. I tassi di mortalità sono stati elevatissimi (il bilancio complessivo, con ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Niente Green Pass,No Vax, tanta fiducia nella sanità comeagli anni del franchismo: la, tra i campionivaccinazione in Europa, è un vero e proprio unicum. Ormai quasi l?80% dei cittadini del Paese iberico ha ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid e il 78,2% ha completato l’immunizzazione. D’altronde, già a gennaio 2021, una ricerca dell’Imperial College of London aveva sottolineato che ben il 79% degli spagnoli aveva fiducia nei confronti dei. Gli americani si fermavano al 62%, i francesi al 56%, i giapponesi al 47%. Ma le cose non sono andate sempre bene. Insieme all’Italia, laè stato uno dei territori più colpiti dalle prime ondate di Covid-19 in Europa. I tassi di mortalità sono stati elevatissimi (il bilancio complessivo, con ...

