Pixel 6 Pro: specifiche tecniche, uscita, prezzi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Pixel 6 Pro è stato presentato ufficialmente da Google nella serata del 19 ottobre co una presentazione online in diretta dal Google Store di New York. Il modello Pro differisce di poco dal Pixel 6 in termini di design generale, ma racchiude un display più grande e migliore, una configurazione della fotocamera più versatile e una batteria più grande. Pixel 6: specifiche tecniche, uscita, prezzo Pixel 6 Pro ufficiale Pixel 6 Pro è dotato di un display AMOLED LTPO da 6,71 pollici con risoluzione QHD+ (1400 x 3120 Pixel) e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. La parte anteriore e quella posteriore sono protette da Gorilla Glass Victus. Il telefono è alimentato dal chipset Tensor octa-core interno di Google, abbinato a 12 GB di RAM ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 20 ottobre 2021)6 Pro è stato presentato ufficialmente da Google nella serata del 19 ottobre co una presentazione online in diretta dal Google Store di New York. Il modello Pro differisce di poco dal6 in termini di design generale, ma racchiude un display più grande e migliore, una configurazione della fotocamera più versatile e una batteria più grande.6:, prezzo6 Pro ufficiale6 Pro è dotato di un display AMOLED LTPO da 6,71 pollici con risoluzione QHD+ (1400 x 3120) e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. La parte anteriore e quella posteriore sono protette da Gorilla Glass Victus. Il telefono è alimentato dal chipset Tensor octa-core interno di Google, abbinato a 12 GB di RAM ...

giannifioreGF : #Pixel6Pro: specifiche tecniche, uscita, prezzi - infoitscienza : Google svela Pixel 6 e 6 Pro: in Italia nel 2022 - ciocapiatti : Ho comprato il Pixel 6 Pro - OutOfBitit : Google Pixel 6 e 6 Pro ufficiali: spicca il chip Tensor, in Italia nel 2022 - fisco24_info : Google presenta Pixel 6 e Pixel 6 Pro, nel 2022 in Italia: Design come da anticipazioni e la potenza del processore… -