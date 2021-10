Non viene pagato per un lavoro, operaio di 51 anni preferisce farla finita (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tragedia nel Cagliaritano. Un uomo di 51 anni voleva vendicarsi del barista ed è finita nel dramma. Non è finita a “taralli e vino” ma si è conclusa in tragedia la vicenda tra Costantin Ceoclu – operaio romeno di 51 anni – e il barista a cui l’uomo avrebbe voluto dare fuoco. Ceoclu – riporta Today – qualche giorno fa era andato a protestare davanti a un bar ad Assemini, grosso paese dell’hinterland cagliaritano, perché il titolare del locale non voleva corrispondergli quanto dovuto per un lavoro di edilizia. Come atto di ribellione e protesta, l’operaio aveva tentato di dare fuoco al locale e a se stesso. Era stato soccorso e salvato da un poliziotto della squadra volante della questura di Cagliari, che non aveva esitato e si era gettato su di lui ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tragedia nel Cagliaritano. Un uomo di 51voleva vendicarsi del barista ed ènel dramma. Non èa “taralli e vino” ma si è conclusa in tragedia la vicenda tra Costantin Ceoclu –romeno di 51– e il barista a cui l’uomo avrebbe voluto dare fuoco. Ceoclu – riporta Today – qualche giorno fa era andato a protestare davanti a un bar ad Assemini, grosso paese dell’hinterland cagliaritano, perché il titolare del locale non voleva corrispondergli quanto dovuto per undi edilizia. Come atto di ribellione e protesta, l’aveva tentato di dare fuoco al locale e a se stesso. Era stato soccorso e salvato da un poliziotto della squadra volante della questura di Cagliari, che non aveva esitato e si era gettato su di lui ...

