Maneskin, il nuovo video Mammamia è in perfetto stile Halloween (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Halloween si avvicina ed i Maneskin hanno pubblicato il loro nuovo video Mammamia in perfetto stile macabro. Diretto da Rei Nadal, il video racconta il viaggio di ritorno da una festa dei tre musicisti dei Maneskin. Ognuno di loro – assorto dalla musica di Mammamia che suona nello stereo – sogna ad occhi aperti il perfetto modo per uccidere Damiano. Ethan lo affoga nel water, Victoria lo accoltella, mentre Thomas gli fracassa il cranio con una chitarra. Alla fine però – nella realtà del viaggio – la macchina si scontra con Damiano che sale con loro e toglie dalla radio Mammamia.

