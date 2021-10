LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: giapponesi in chiaroscuro. Lodadio, Macchini e Maresca a caccia delle finali! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.17: Grande prova del giapponese Hashimoto al volteggio. Per lui primo posto provvisorio in classifica con 15.066 e balzo avanti anche nell’All Around 3.13: Il brasiliano Caio Souza si inserisce al quarto posto nelle parallele con 14.800 3.12: A metà strada Hashimoto è secondo nella classifica dell’All Around con 43.141. Il cinese Zhang aveva totalizzato 44.298, l’ucraino Kovtun, terzo, 42.966 3.04: Arriva anche qualche punteggio dei brasiliani: Arthur 13.766 alla sbarra, Caio Souza 13.666 al corpo libero e 13.200 alla sbarra 3.02: Prestazione nettamente al di sotto delle aspettative per il campione olimpico Hashimoto agli anelli: 13.333 e la finale è lontanissima 3.00: Si inserisce in quarta posizione agli anelli il giapponese Kaya con 13.966 2.44: Ottimo anche l’esercizio di Kazuma che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.17: Grande prova del giapponese Hashimoto al volteggio. Per lui primo posto provvisorio in classifica con 15.066 e balzo avanti anche nell’All Around 3.13: Il brasiliano Caio Souza si inserisce al quarto posto nelle parallele con 14.800 3.12: A metà strada Hashimoto è secondo nella classifica dell’All Around con 43.141. Il cinese Zhang aveva totalizzato 44.298, l’ucraino Kovtun, terzo, 42.966 3.04: Arriva anche qualche punteggio dei brasiliani: Arthur 13.766 alla sbarra, Caio Souza 13.666 al corpo libero e 13.200 alla sbarra 3.02: Prestazione nettamente al di sottoaspettative per il campione olimpico Hashimoto agli anelli: 13.333 e la finale è lontanissima 3.00: Si inserisce in quarta posizione agli anelli il giapponese Kaya con 13.966 2.44: Ottimo anche l’esercizio di Kazuma che ...

