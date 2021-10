La scollatura più profonda, uno "scorcio" da restarci secchi: Elisa Isoardi a CartaBianca così, da urlo | Guarda (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Da qualche tempo, tra gli ospiti fissi, o quasi, di CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3 il martedì sera, c'è Elisa Isoardi. La bellissima conduttrice, da qualche tempo senza programmi in Rai, anima la trasmissione in veste di opinionista. Un bel colpo, per la Berlinguer, che ha recentemente ritrovato anche Mauro Corona, lo scrittore-alpinista tornato a dire la sua a CartaBianca dopo aver scontato un esilio di un anno. Nel corso della puntata di ieri, martedì 19 ottobre, la Isoardi ha parlato di alimentazione, spiegando tra le altre cose che "una via di mezzo è possibile. Con una sana educazione alimentare possiamo variare e mangiare di tutto. Su ogni animale c'è la carta d'identità del prodotto", ricordava la conduttrice. A colpire, però, anche il look sfoggiato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Da qualche tempo, tra gli ospiti fissi, o quasi, di, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3 il martedì sera, c'è. La bellissima conduttrice, da qualche tempo senza programmi in Rai, anima la trasmissione in veste di opinionista. Un bel colpo, per la Berlinguer, che ha recentemente ritrovato anche Mauro Corona, lo scrittore-alpinista tornato a dire la sua adopo aver scontato un esilio di un anno. Nel corso della puntata di ieri, martedì 19 ottobre, laha parlato di alimentazione, spiegando tra le altre cose che "una via di mezzo è possibile. Con una sana educazione alimentare possiamo variare e mangiare di tutto. Su ogni animale c'è la carta d'identità del prodotto", ricordava la conduttrice. A colpire, però, anche il look sfoggiato ...

Advertising

Noxious79 : RT @_NonDirmelo_: • ??????domani provo con la scollatura secondo me funziona di più! - CeschiaMarcello : RT @_NonDirmelo_: • ??????domani provo con la scollatura secondo me funziona di più! - soloioenessuno : RT @_NonDirmelo_: • ??????domani provo con la scollatura secondo me funziona di più! - EttoreBaita : RT @_NonDirmelo_: • ??????domani provo con la scollatura secondo me funziona di più! - _NonDirmelo_ : • ??????domani provo con la scollatura secondo me funziona di più! -

Ultime Notizie dalla rete : scollatura più Salma Hayek con la figlia Valentina sul red carpet di Eternals La mamma in abito Gucci nero con spacco e scollatura profonda mentre la figlia in minidress Saint ... Da figlia di una star internazionale e di uno dei più capaci imprenditori del momento, chissà che ...

'Da svenimento' Caterina Balivo sconvolge i fan, scollatura profonda e minigonna: mai vista così Caterina Balivo, l'ultimo post è un'esplosione di sensualità. Scollatura devastante e minigonna da capogiro: Instagram in tilt per la conduttrice È uno dei personaggi più amati della televisione e unisce nel suo largo pubblico diverse generazioni, uomini e donne,...

No, non è vero che i populisti hanno perso (di Giulio Gambino) TPI La mamma in abito Gucci nero con spacco eprofonda mentre la figlia in minidress Saint ... Da figlia di una star internazionale e di uno deicapaci imprenditori del momento, chissà che ...Caterina Balivo, l'ultimo post è un'esplosione di sensualità.devastante e minigonna da capogiro: Instagram in tilt per la conduttrice È uno dei personaggiamati della televisione e unisce nel suo largo pubblico diverse generazioni, uomini e donne,...