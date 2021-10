Iva Zanicchi su Canale5: arriva D’Iva, due serate evento che raccontano la sua lunga carriera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Canale5 sta per rendere omaggio ad una delle grandi interpreti dello spettacolo italiano. Cantante, conduttrice televisiva, attrice ed anche con un passato in politica, Iva Zanicchi ha raccolto tanti successi durante la sua lunga carriera ed la rete Mediaset intende regalarle due serate evento interamente dedicate a lei. Si chiamerà D’Iva lo show tutto al femminile che la stessa Aquila di Ligonchio condurrà a novembre insieme a tanti amici ed amiche che interpreteranno i suoi grandi successi. D’Iva: lo show di Canale5 interamente dedicato ad Iva Zanicchi Canale5 intende rendere omaggio alla grande carriera di Iva Zanicchi con uno show in due puntate dal titolo ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021)sta per rendere omaggio ad una delle grandi interpreti dello spettacolo italiano. Cantante, conduttrice televisiva, attrice ed anche con un passato in politica, Ivaha raccolto tanti successi durante la suaed la rete Mediaset intende regalarle dueinteramente dedicate a lei. Si chiameràlo show tutto al femminile che la stessa Aquila di Ligonchio condurrà a novembre insieme a tanti amici ed amiche che interpreteranno i suoi grandi successi.: lo show diinteramente dedicato ad Ivaintende rendere omaggio alla grandedi Ivacon uno show in due puntate dal titolo ...

