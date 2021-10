Israele, ultras del Beitar pestano una disabile: “Non c’è posto per donne e invalidi” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott — Il gruppo ultrà del Beitar Gerusalemme ancora nella bufera. I tifosi della squadra israeliana non sono certo famosi per l’atteggiamento sobrio, tollerante e contenuto, tanto per usare un eufemismo. Nel corso degli anni i ragazzi de La Familia — questo il nome del gruppo, chiaramente di ispirazione latino americana con richiami alle gang — sono balzati agli onori della cronaca con accuse di razzismo e pestaggi vari. ultras del Beitar pestano invalida Fino allo scorso fine settimana, quando gli ultrà del Beitar, nel corso della partita contro l’Hapoel Tel Aviv, hanno scatenato una rissa con altri sostenitori del loro stesso club. I due schieramenti erano formati rispettivamente da semplici tifosi, e da un centinaio di membri de La Familia, in protesta per l’inclusione nella formazione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott — Il gruppo ultrà delGerusalemme ancora nella bufera. I tifosi della squadra israeliana non sono certo famosi per l’atteggiamento sobrio, tollerante e contenuto, tanto per usare un eufemismo. Nel corso degli anni i ragazzi de La Familia — questo il nome del gruppo, chiaramente di ispirazione latino americana con richiami alle gang — sono balzati agli onori della cronaca con accuse di razzismo e pestaggi vari.delinvalida Fino allo scorso fine settimana, quando gli ultrà del, nel corso della partita contro l’Hapoel Tel Aviv, hanno scatenato una rissa con altri sostenitori del loro stesso club. I due schieramenti erano formati rispettivamente da semplici tifosi, e da un centinaio di membri de La Familia, in protesta per l’inclusione nella formazione ...

