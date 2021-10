Il grazie agli elettori di Perifano: “Ora Benevento ha un’alternativa, l’impegno prosegue” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn manifesto per dire grazie alle beneventani e ai beneventani. Torna a farsi sentire Luigi Diego Perifano, avversario di Mastella al ballottaggio di domenica e lunedì scorsi. L’avvocato beneventano, assolutamente intenzionato a ricoprire il ruolo di oppositore a palazzo Mosti, si rivolge così alla Città: “Beneventane e beneventani, grazie.grazie perché con il vostro sostegno, il vostro entusiasmo e la vostra vicinanza siamo riusciti a dare voce a un’altra Benevento.E no, non era affato scontato.A mani nude abbiamo sfidato un sistema di potere radicato e pervasivo.Ed anche quando si sono sommate vecchie e nuove difficoltà abbiamo incassato i colpi e ripreso a correre. Controvento e sempre in salita. Ma non abbiamo mollato mai. Con la sola forza delle nostre idee e della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn manifesto per direalle beneventani e ai beneventani. Torna a farsi sentire Luigi Diego, avversario di Mastella al ballottaggio di domenica e lunedì scorsi. L’avvocato beneventano, assolutamente intenzionato a ricoprire il ruolo di oppositore a palazzo Mosti, si rivolge così alla Città: “Beneventane e beneventani,perché con il vostro sostegno, il vostro entusiasmo e la vostra vicinanza siamo riusciti a dare voce a un’altra.E no, non era affato scontato.A mani nude abbiamo sfidato un sistema di potere radicato e pervasivo.Ed anche quando si sono sommate vecchie e nuove difficoltà abbiamo incassato i colpi e ripreso a correre. Controvento e sempre in salita. Ma non abbiamo mollato mai. Con la sola forza delle nostre idee e della ...

