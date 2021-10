Gli hacker hanno chiesto un riscatto di tre milioni in bitcoin alla Siae (Di mercoledì 20 ottobre 2021) AGI - Siae, la società che gestisce i diritti di artisti del mondo dello spettacolo e della cultura, da quelli discografici a quelli televisivi ed editoriali, è stata oggetto di un attacco hacker. Secondo quanto ha appreso l'AGI, si è trattato di un ransomware che ha paralizzato il sistema informatico. La Società italiana degli autori e degli editori è già a conoscenza dell'intrusione nel proprio database da parte di attori malevoli e ha informato in mattinata la polizia postale e il garante della privacy per tutelare i dati dei propri iscritti, oggetto del 'data breach' (fuga e pubblicazione di dati) che riguarda circa 60 gigabite di dati degli iscritti. Il riscatto è di 3 milioni, chiesti in bitcoin. Quelli pubblicati sul dark web sarebbero quindi solo una serie di 'sample', delle prove per dimostrare ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) AGI - Siae, la società che gestisce i diritti di artisti del mondo dello spettacolo e della cultura, da quelli discografici a quelli televisivi ed editoriali, è stata oggetto di un attacco. Secondo quanto ha appreso l'AGI, si è trattato di un ransomware che ha paralizzato il sistema informatico. La Società italiana degli autori e degli editori è già a conoscenza dell'intrusione nel proprio database da parte di attori malevoli e ha informato in mattinata la polizia postale e il garante della privacy per tutelare i dati dei propri iscritti, oggetto del 'data breach' (fuga e pubblicazione di dati) che riguarda circa 60 gigabite di dati degli iscritti. Ilè di 3, chiesti in. Quelli pubblicati sul dark web sarebbero quindi solo una serie di 'sample', delle prove per dimostrare ...

