Chi l'ha visto: stasera su Rai3 i casi di Alessio Zangrilli e Giovina Mariano

stasera su Rai3, alle 21:20, Chi l'ha visto? si occuperà dei casi di Alessio Zangrilli e Giovina Mariano, ex dipendente del comune di Pescara misteriosamente scomparsa.

Chi l'ha visto torna stasera su Rai3, alle 21:20, con una puntata che darà ampio spazio ai casi di Alessio Zangrilli e Giovina Mariano, l'ex impiegata del comune di Pescara misteriosamente scomparsa. 35 anni, originario del quartiere romano di San Basilio, Alessio Zangrilli, giovane pugile, si è allontanato dalla sua abitazione domenica 10 ottobre intorno alle 15:00. Da dieci giorni la famiglia non ha più sue notizie.

