Anticipazioni Amici 21 del 20 10 2021 | due allievi vengono eliminati!

Nel pomeriggio di oggi – 20/10/2021 – è stata registrata una nuova puntata di Amici 21. Dalla pagina quellochetuttivoglionosapere.it ecco le Anticipazioni: Flaza è stata mandata a casa da Lorella Cuccarini perchè ha infranto gli orari della prova costume. Maglia riconfermata a tutti. Tommaso Cesana è stato mandato in sfida da Anna Pettinelli, ha vinto contro una ragazzo che si chiama Marco. C'è stata una gara inediti, giudicata da Giorgia. L'ultimo affronterà una sfida la prossima settimana: tocca a Tommaso. Guido Domenico si è esibito in un pezzo neoclassico, ma non è per niente piaciuto a Raimondo Todaro e Veronica Peparini. Nella classifica degli inediti Albe è arrivato primo, mentre Nicol Castagna non c'era in puntata perché ha la febbre e non ha partecipato alla gara. Giacomo Vianello è stato sostituito da Rudy Zerbi dal nuovo ...

