Variante Delta Plus, contagi in aumento in Gb (Di martedì 19 ottobre 2021) C'è una nuova 'sorvegliata speciale': viene indicata con la sigla AY.4.2 ed è una nuova discendente della Variante Delta del covid, che sta causando un numero crescente di infezioni in Gran Bretagna. Delta resta la Variante dominante in Uk, ma gli ultimi dati ufficiali suggeriscono che circa il 6% dei casi Covid sequenziati sono ora di un nuovo tipo. Alcuni la chiamano Delta Plus (epiteto che era stato attribuito anche ad AY.1, uno dei 3 sottolignaggi di Delta già esistenti e catalogati). Secondo quanto riportano i media britannici, questa 'subVariante' sembra contenere mutazioni che potrebbero dare vantaggi alla sopravvivenza del virus. In questo momento, riporta la 'Bbc' online, sono in corso test per capire quanto possa effettivamente rappresentare ...

