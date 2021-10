(Di martedì 19 ottobre 2021) Gabriella Lax - L'è stata avviata per conto di un 46enne ad oggi ricoverato per gravi danni fisici. Perizia medica accerterebbe nesso tra vaccine ictus.

Advertising

StudioCanu : Vaccini, da Codacons prima azione di risarcimento - MauroLcc1955 : RT @tvbusiness24: #Vaccini anti-Covid, arriva la prima azione di risarcimento L'ha fatta partire il #Codacons, vediamo chi può farne richie… - StudioCanu : Vaccini, da Codacons prima azione di risarcimento - AvvCanu : Vaccini, da Codacons prima azione di risarcimento - infoitsalute : Vaccini, da Codacons prima azione di risarcimento -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Codacons

codacons.it

, prima azione per il risarcimento dei dannie periziae azione risarcitoria, prima azione per il risarcimento dei danni [ Torna su ] Daparte nel nostro Paese arte in Italia la prima azione ......//.it/- anticovid/ https://.it/- anticovid/– Da oggi in Sicilia i cittadini con età pari o superiore a 60 anni potranno prenotare la terza dose del vaccino anti Covid-19 purché siano trascorsi sei mesi dalla somministrazione della seconda. Leg ...L'Ars ha incardinato il ddl per le variazioni di bilancio. L'aula tornerà a riunirsi martedì prossimo, alle 16.