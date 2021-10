Trieste, prosegue la protesta dei no Green pass. Atteso per sabato il ministro Patuanelli (Di martedì 19 ottobre 2021) Non si ferma la protesta dei “no Green pass” a Trieste, dopo un lunedì caratterizzato dai disordini in seguito allo sgombero del varco 4 del porto (FOTO). Ieri sera parte dei manifestanti presenti in piazza Unità d’Italia si è trasferita al porto vecchio per continuare il presidio, in accordo con le autorità. Altri invece sono rimasti nella piazza, dove hanno passato la notte. sabato è prevista a Trieste la presenza del ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, il quale dovrebbe incontrare una delegazione di manifestanti. L'obiettivo, come più volte ripetuto, è chiedere al governo l'abolizione del Green pass. Nel frattempo, ha annunciato la piazza, la mobilitazione continuerà. Leggi su tg24.sky (Di martedì 19 ottobre 2021) Non si ferma ladei “no” a, dopo un lunedì caratterizzato dai disordini in seguito allo sgombero del varco 4 del porto (FOTO). Ieri sera parte dei manifestanti presenti in piazza Unità d’Italia si è trasferita al porto vecchio per continuare il presidio, in accordo con le autorità. Altri invece sono rimasti nella piazza, dove hannoato la notte.è prevista ala presenza deldelle Politiche agricole, Stefano, il quale dovrebbe incontrare una delegazione di manifestanti. L'obiettivo, come più volte ripetuto, è chiedere al governo l'abolizione del. Nel frattempo, ha annunciato la piazza, la mobilitazione continuerà.

