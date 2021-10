Studio Ocse - Cdp per crescita obbligazioni Gss in Paesi in via sviluppo (Di martedì 19 ottobre 2021) La Direzione per la cooperazione allo sviluppo dell'Ocse, in collaborazione con Cassa depositi e prestiti, ha lavorato a uno Studio per trovare il modo di aumentare le emissioni di obbligazioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) La Direzione per la cooperazione allodell', in collaborazione con Cassa depositi e prestiti, ha lavorato a unoper trovare il modo di aumentare le emissioni di...

