Squalifica sanitaria ai campioni No Vax

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 19 ottobre 2021) Iallergici al vaccino finiscono in panchina. Anzi, sul divano di casa, perché tornei e campionati a diverse latitudini iniziano ad adeguarsi alle leggi non scritte della pandemia: in gara solo atleti immunizzati, chi non si adegua, non partecipa. E se la maggior parte degli sportivi si è sottoposta alla vaccinazione, ci sono eccezioni rumorose. IL NUMERO UNO DEL TENNIS mondiale Novak Djokovic ha spiegato che con ogni probabilità non prenderà parte all’Australian Open, prima prova del Grand Slam … Continua L'articolo proviene da il manifesto.