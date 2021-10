Salvini, Meloni e Berlusconi non riescono neanche a fissare un vertice (Di martedì 19 ottobre 2021) “Come sto? Col cerotto in testa” risponde il senatore forzista (romano) Giro, uno dei pochi che almeno risponde. Ventiquattr’ore dopo lo tsunami del quasi-cappotto, il centrodestra fatica a ritrovare la voce. Men che mai unitaria. A partire dai leader: il decisivo vertice del centrodestra per analizzare le cause della sconfitta alle amministrative e ricompattare la linea ancora non è in agenda. A martedì pomeriggio, la data non è fissata: gli impegni reciproci complicano gli incastri, dicono. In realtà, quello che manca è proprio il terreno comune, con Meloni in pressing sugli alleati per chiudere la pagina governativa, e il rischio concreto di veemente rimpallo di responsabilità sul voto. Forza Italia, Lega e FdI sono più distanti che mai. Ognuno con la propria mappa in testa. Quella Meloniana almeno è chiara. La ribadisce, nel ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 ottobre 2021) “Come sto? Col cerotto in testa” risponde il senatore forzista (romano) Giro, uno dei pochi che almeno risponde. Ventiquattr’ore dopo lo tsunami del quasi-cappotto, il centrodestra fatica a ritrovare la voce. Men che mai unitaria. A partire dai leader: il decisivodel centrodestra per analizzare le cause della sconfitta alle amministrative e ricompattare la linea ancora non è in agenda. A martedì pomeriggio, la data non è fissata: gli impegni reciproci complicano gli incastri, dicono. In realtà, quello che manca è proprio il terreno comune, conin pressing sugli alleati per chiudere la pagina governativa, e il rischio concreto di veemente rimpallo di responsabilità sul voto. Forza Italia, Lega e FdI sono più distanti che mai. Ognuno con la propria mappa in testa. Quellaana almeno è chiara. La ribadisce, nel ...

