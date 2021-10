Raffaella Fico e Sophie fanno lo sciopero della fame con Jo Squillo: ma qualcosa è andato storto (Di martedì 19 ottobre 2021) Venerdì sera durante l'ultima puntata del GF Vip Jo Squillo ha annunciato che farà lo sciopero della fame per sensibilizzare sul caso Chicco Forti. Raffaella Fico e Sophie Codegoni hanno fatto i complimenti alla coinquilina, che ha chiesto loro se volevano seguirla lungo questo percorso. Dopo qualche perplessità, i due decisero di digiunare insieme a Jo, che in giardino (mentre gli altri stavano facendo una grigliata) disse: "Fratelli, voi mangiate carne, noi invece ci nutriamo di spiritualità e acqua. Abbraccio le sorelle, Raffa e la mitica Sophie, che mi accompagna in questa mia lotta. ” Jo Squillo: "Fate il digiuno per Chico Forti?" Raffaella: "Io quando non mangio per un giorno perdo 1 kg 2 ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 19 ottobre 2021) Venerdì sera durante l'ultima puntata del GF Vip Joha annunciato che farà loper sensibilizzare sul caso Chicco Forti.Codegoni hanno fatto i complimenti alla coinquilina, che ha chiesto loro se volevano seguirla lungo questo percorso. Dopo qualche perplessità, i due decisero di digiunare insieme a Jo, che in giardino (mentre gli altri stavano facendo una grigliata) disse: "Fratelli, voi mangiate carne, noi invece ci nutriamo di spiritualità e acqua. Abbraccio le sorelle, Raffa e la mitica, che mi accompagna in questa mia lotta. ” Jo: "Fate il digiuno per Chico Forti?": "Io quando non mangio per un giorno perdo 1 kg 2 ...

