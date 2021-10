Neosperience e Wizkey lanciano NFT-Commerce (Di martedì 19 ottobre 2021) Neosperience, in collaborazione con la società partecipata e partner Wizkey, annuncia la nascita di NFT-Commerce: la prima piattaforma che permette ai brand di creare, gestire e vendere in autonomia e senza intermediari i propri asset intangibili attraverso la tecnologia NFT (Non-Fungible Token). Attraverso la tecnologia NFT, combinata con i servizi di piattaforme di digital Commerce, è possibile certificare l’unicità di un contenuto digitale e monetizzarlo, dando il via a una rivoluzione del modo di vivere l’esperienza di un brand, valorizzandone know-how e proprietà intellettuale. Il valore di questo mercato emergente si è attestato a 20,8 miliardi di dollari nel 2020 ed è in costante crescita, come mostrano le recenti aste della collezione Genesi di Dolce&Gabbana per 5,65 milioni di dollari o la vendita record ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 ottobre 2021), in collaborazione con la società partecipata e partner, annuncia la nascita di NFT-: la prima piattaforma che permette ai brand di creare, gestire e vendere in autonomia e senza intermediari i propri asset intangibili attraverso la tecnologia NFT (Non-Fungible Token). Attraverso la tecnologia NFT, combinata con i servizi di piattaforme di digital, è possibile certificare l’unicità di un contenuto digitale e monetizzarlo, dando il via a una rivoluzione del modo di vivere l’esperienza di un brand, valorizzandone know-how e proprietà intellettuale. Il valore di questo mercato emergente si è attestato a 20,8 miliardi di dollari nel 2020 ed è in costante crescita, come mostrano le recenti aste della collezione Genesi di Dolce&Gabbana per 5,65 milioni di dollari o la vendita record ...

