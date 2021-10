Maserati | sciopero dei lavoratori a Grugliasco

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 19 ottobre 2021)e assemblea ai cancelli delladiper iche chiedono chiarezza sull’annunciata chiusura dello stabilimento. Come spiega la Fiom in una nota: “Le lavoratrici e ihanno voluto mandare un segnale chiaro all’azienda, alle istituzioni locali e al Governo – spiega Edi Lazzi segretario generale della Fiom – sulla difficoltà che stanno attraversando da anni di cassa integrazione e che vedono l’apice con la chiusura dello stabilimento in cui sono occupati. Sono consapevoli che con questa operazione si sta semplicemente trasferendo la cassa integrazione da un sito all’altro in quanto manca un piano che preveda nuove produzioni di autovetture, le uniche in grado di garantire l’azzeramento della cassa integrazione e la piena occupazione. Dalle assemblee è ...