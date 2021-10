Manovra verso 23 miliardi, spunta quota 102 per le pensioni. Superbonus prorogato ma solo per i condomini (Di martedì 19 ottobre 2021) Manovra verso quota 23 miliardi, pari all'1,2% del Pil. Otto miliardi serviranno per il taglio delle tasse, anche se Italia Viva e Fi chiedono almeno 10 miliardi per ridurre... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 19 ottobre 2021)23, pari all'1,2% del Pil. Ottoserviranno per il taglio delle tasse, anche se Italia Viva e Fi chiedono almeno 10per ridurre...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Governo, verso una manovra da 23 miliardi. Salta Opzione donna. Quota 102 e 104 per le pensioni. Taglio del cuneo per 8 mil… - DividendProfit : Manovra, verso taglio tasse di 8 mld, 1 mld per bollette - ElisaTripodi : Molti sono stati gli emendamenti presentati in questi anni dal #M5s su abbattimento della #tampontax, una tassa ing… - Maria33759436 : Manovra, si va verso i 23 miliardi per la legge di bilancio. Taglio delle tasse: sul tavolo anche ipotesi quota 102… - serenel14278447 : Manovra, verso 23 miliardi. Salta Opzione Donna e l'aggio sulle cartelle. Quota 102 e 104 per le pensioni… -