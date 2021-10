La pena a 6 anni e 8 mesi è definitiva, ma secondo i giudici Francantonio Genovese non deve andare in carcere (per ora) (Di martedì 19 ottobre 2021) Doveva andare in carcere dopo che la Cassazione ha messo il bollo sulla condanna a sei anni e otto mesi per lo scandalo dei fondi europei per la fondazione professionale. Ma Francantonio Genovese si è visto rispondere che è “ancora presto”. È il paradosso in cui si trova lo storico ras delle preferenze di Messina, già sindaco della città sullo Stretto, primo segretario del Pd in Sicilia e deputato. A raccontare la vicenda è l’agenzia Ansa: nei giorni scorsi la Suprema corte ha reso definitiva la sua condanna per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, associazione a delinquere, frode fiscale e tentata concussione, rinviando alla corte d’appello di Reggio Calabria perchè riprocessi l’ex parlamentare solo per l’accusa di riciclaggio da cui era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Dovevaindopo che la Cassazione ha messo il bollo sulla condanna a seie ottoper lo scandalo dei fondi europei per la fondazione professionale. Masi è visto rispondere che è “ancora presto”. È il paradosso in cui si trova lo storico ras delle preferenze di Messina, già sindaco della città sullo Stretto, primo segretario del Pd in Sicilia e deputato. A raccontare la vicenda è l’agenzia Ansa: nei giorni scorsi la Suprema corte ha resola sua condanna per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, associazione a delinquere, frode fiscale e tentata concussione, rinviando alla corte d’appello di Reggio Calabria perchè riprocessi l’ex parlamentare solo per l’accusa di riciclaggio da cui era ...

