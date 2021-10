La deriva di Varsavia

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 19 ottobre 2021) A Strasburgo, durante la seduta plenaria del Parlamento sullo stato di diritto della Polonia, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha formalmente presentato il suo atto di accusa contro la “” di: “Non possiamo e non tollereremo che valori comuni vengano messi a repentaglio”. La penalità incombe, c’è ovviamente da capire in quale misura sarà applicata. Sul piano pratico, e legale, la Commissione Europea ha il potere di sospendere il pagamento dei fondi, e pare intenzionata a farlo. Comunque, dall’esito del confronto dipende il futuro dell’integrità del progetto europeo. L’Unione è un sistema politico che nella sua essenza ideologica e storica è antitetico ai sistemi autoritari, con cui per sua stessa natura non può essere servizievole. Gli accordi che sono stati siglati per costruire il condominio europeo prevedono ...