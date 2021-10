Inter - Sheriff | Inzaghi schiera i titolarissimi Vidal favorito al posto di Calhanoglu

(Di martedì 19 ottobre 2021) Questa la formazione che scenderà in campo a S. Siro contro lo, in Champions League.non cambia modulo e punta sui titolari,in vantaggio per sostituire

Advertising

SkySport : #InterSheriff, #Vernydub: 'Spero che i miei ragazzi si godano San Siro' #SkyUCL - cla_dallacqua : RT @Inter: ?? | QUIZ ?? Vecino ?? Gaston Ramirez ?? Yoshida ?? Pellè ?? de Vrij ?? Sneijder ?? Thill ?? Cosa li lega? ?? I 6?? gradi di se… - andrea_barbuti : @LalloIlCavallo1 Hapoel Beer Sheva era un’altra Inter, le altre non sono neanche paragonabili allo Sheriff - SN4IFUN : ?? #Milan e #Inter hanno entrambe bisogno di punti. Questa sera, al “Do Dragao” e a #SanSiro, per le milanesi pass… - tuttointer24 : ?? | QUIZ ?? Vecino ?? Gaston Ramirez ?? Yoshida ?? Pellè ?? de Vrij ?? Sneijder ?? Thill ?? Cosa li lega? ?? I… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sheriff

Questa la formazione che scenderà in campo a S. Siro contro lo, in Champions League. Inzaghi non cambia modulo e punta sui titolari, Vidal in vantaggio per sostituire CalhanogluAnche se l'è reduce dalla brutta sconfitta con la Lazio e domani in Champions si gioca tutto contro lo. Appena rientrato da un tour tra gliClub della Puglia, l'ex centrocampista ...La notte dell' Inter, che attende a San Siro la capolista, a sorpresa, del proprio girone Champions: lo Sheriff dell'ucraino Vernydub. Consueto 3-5-2 per Simone Inzaghi, che vuole rialzarsi dopo la sc ...Il grande ex sul bivio Champions: "A Roma tanti cross con cui Lautaro l'avrebbe chiusa. Il Meazza può dare la spinta decisiva. E loro con Shakhtar e Real hanno avuto un gran culo" ...