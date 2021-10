Il fascino dello pseudonimo. Finché non arrivano i soldi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È stato un colpo di scena. Pochi giorni fa in Spagna hanno assegnato al thriller storico La Bestia il premio letterario Planeta, molto ambito anche perché dà al vincitore un milione di euro, roba che da queste latitudini non si è mai vista. L’autrice de La Bestia era fino all’altro ieri una misteriosa scrittrice, Carmen Mola, celebre non solo per i suoi noir ambientati a Madrid e la cui protagonista è la volitiva ispettrice Elena Blanco, ma anche perché non … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È stato un colpo di scena. Pochi giorni fa in Spagna hanno assegnato al thriller storico La Bestia il premio letterario Planeta, molto ambito anche perché dà al vincitore un milione di euro, roba che da queste latitudini non si è mai vista. L’autrice de La Bestia era fino all’altro ieri una misteriosa scrittrice, Carmen Mola, celebre non solo per i suoi noir ambientati a Madrid e la cui protagonista è la volitiva ispettrice Elena Blanco, ma anche perché non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

GioVanDal : @fratotolo2 @Tommasolabate Per uno con il fascino del coperchio slinguazzato dello yogurt, e probabilmente scarsiss… - JohnNas93625435 : @deliux9 @TheNotoriousMMA @frafacchinetti La seconda domanda è, come si fa a perdere due ore di vita nella stessa s… - Eracle68 : @erosimpatica Il fascino dello sconosciuto - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Via alle #GiornateFAI d'Autunno. Due gli itinerari, della durata di un'ora ciascuno. Tema il fascino dello stile Liberty.… - TgrRaiVeneto : Via alle #GiornateFAI d'Autunno. Due gli itinerari, della durata di un'ora ciascuno. Tema il fascino dello stile Li… -