Gazzetta esalta il Napoli | numeri da record Si può parlare di scudetto

Leggi su napolipiu

(Di martedì 19 ottobre 2021)daper ildi Luciano Spalletti. A metterli in evidenza èdello Sport cheil lavoro di Insigne e compagni. La squadra partenopea anche grazie ad un super Osimhen è al primo posto in campionato. Una posizione in classifica su cui nessuno o quasi avrebbe scommesso ad inizio campionato. Il calciomercato estivo deldi De Laurentiis è stato molto criticato. La società ha fatto solo due acquisti Juan Jesus e Anguissa, per questo molti addetti ai lavori non avevano messo iltra le pretendenti per il titolo. Ovviamente si è solo all’inizio ed ilnon deve commettere l’errore di adagiarsi. Idadelrestano, ecco quanto scrive ...