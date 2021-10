Due consiglieri regionali siciliani senza Green pass | restano fuori dall’Assemblea E vanno a denunciare | “È una questione giuridica”

(Di martedì 19 ottobre 2021) Eranoe sono rimasti. Un esito più che scontato per i duea cui oggi non è stato concesso di entrare a Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana. Sergio Tancredi e la vicepresidente dell’Assemblea, Angela Foti, entrambi ex M5s, oraati nel gruppo Attiva Sicilia che sostiene il presidente Nello Musumeci, si sono presentati martedì, intorno alle 11, per fare ingresso all’Ars. E puntualmente sono stati fermati perché privi di certificazione verde. L’ingresso nelle aule dell’Assembleail certificato è vietato dal 15 ottobre e già prima di questa data Tancredi aveva annunciato che avrebbe chiamato le forze dell’ordine se gli fosse stato impedito di entrare. ...

fattoquotidiano : Due consiglieri regionali siciliani senza Green pass: restano fuori dall’Assemblea. E vanno a denunciare: “È una qu… - Loredanataberl1 : RT @fattoquotidiano: Due consiglieri regionali siciliani senza Green pass: restano fuori dall’Assemblea. E vanno a denunciare: “È una quest… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Due consiglieri regionali siciliani senza Green pass: restano fuori dall’Assemblea. E vanno a denunciare: “È una quest… - GianniPulito : RT @fattoquotidiano: Due consiglieri regionali siciliani senza Green pass: restano fuori dall’Assemblea. E vanno a denunciare: “È una quest… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Due consiglieri regionali siciliani senza Green pass: restano fuori dall’Assemblea. E vanno a denunciare: “È una quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Due consiglieri

Sky Tg24

ADV Sono statigiorni di forti emozioni. Ieri per il risultato elettorale che ci ha assegnato una vittoria così ... i 61 candidaticon le loro famiglie, lo staff, Simone Silvestri, ...... Milano ebraica (8.237 preferenze " 8eletti), guidata dal presidente uscente Milo ... Il poco divario tra leliste rappresenta in modo eloquente la divisione interna alla Comunità ...Oggi la corte d'appello della FIGC si è espressa sulla vicenda che ha coinvolto la Lazio, rea di aver schierato calciatori positivi al Covid in piena ...Erano senza Green pass e sono rimasti fuori. Un esito più che scontato per i due consiglieri regionali siciliani a cui oggi non è stato concesso di entrare a Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea ...