Così Elon Musk ha guadagnato 13 miliardi di dollari in  una settimana

Leggi su gqitalia

(Di martedì 19 ottobre 2021) La scorsaha fatto notizia e non per quello che ha detto sui social o per le polemiche con Jeff Bezos, bensì perché è tornato a guadagnare migliaia di milioni diin pochi giorni. Durante il fineForbes confermava infatti cheè diventato di 13dipiù ricco, portando la sua fortuna a 214,8di. E come? Ebbene,come è accaduto più volte nell'ultimo anno, con un rialzo delle azioni Tesla maggiore del previsto. La compagnia di auto elettriche è tornata a superare le aspettative e ha ottenuto che le proprie azioni si attestassero a un prezzo sopra la soglia degli 800. ...